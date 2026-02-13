İDSB Sudan\'da İnsani Yardım Anlaşması İmzaladı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Sudan İnsani Yardım Komisyonuyla (HAC) imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında insani müdahale, koordinasyon, kapasite geliştirme ve uluslararası işbirliği alanlarında atılacak adımları kamuoyuyla paylaştı.

İDSB'nin, Sudanlı yardım kuruluşu HAC ile imzaladığı mutabakat zaptı ve Sudan'a gerçekleştirdikleri saha ziyaretiyle ilgili gelişmelere ilişkin Bayrampaşa'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, birliğin 2005'te 300 STK'nin katılımıyla İslam dünyasındaki gönüllü sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma, işbirliği ve ortak bilinç oluşturmak amacıyla kurulan çatı kuruluş olduğunu söyledi.

Birliğin İslam dünyasının ortak değerleri ve manevi mirası ışığında faaliyet gösterdiğini, 60 ülkede 400'ün üzerinde kuruluşu bünyesinde barındıran geniş bir uluslararası ağa sahip olduğunu dile getiren Akbal, İslam medeniyeti temelinde birlik ve dayanışma, ahlaki sorumluluk bilinciyle hareket ederek İslam dünyasında sivil toplumunun potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akbal, Sudan'a kısa süre önce gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi vererek, bunun yalnızca bir icraat ziyareti olmadığını, kardeşlik hukukunun, ümmet bilincinin ve insani sorumluluğun sahadaki bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı ziyaret ettiğini aktaran Akbal, görüşmede Sudan'daki mevcut insani durum ve sahadaki yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi aldıklarını, insani yardım alanındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarını görüştüklerini anlattı.

Akbal, Sudan İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Dr. Selva Adem ile de görüştüklerini, güncel ihtiyaçlar, öncelikli müdahale alanları ve iç göç meselesini değerlendirdiklerini, yerinden edilmiş nüfus üzerindeki etkiler ve temel hizmetlere erişimde yaşanan aksaklıklar üzerinde durduklarını aktardı.

Burada Güney Kordofan'a sevk edilen, içinde 50 ton gıda ve insani yardım malzemesinin bulunduğu 45 tırlık insani yardım konvoyunu uğurlama programına katıldıklarını kaydeden Akbal, "Ziyaret kapsamında Federal İnsani Yardım Komisyonu ile insani müdahale ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladık. Bu mutabakatla sahadaki eş güdümün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir işbirliği mekanizmaları oluşturulmasını hedefliyoruz." dedi.

Akbal, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'a dayatılan savaş ve sivillere yönelik sistematik ihlallerin son derece ağır ve karmaşık bir insani tabloyu beraberinde getirdiğine, bu sürecin insani krizler tarihinde az görülen bir zorla yerinden edilmeye yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 22 milyondan fazla insan, yardıma muhtaç hale gelmiştir. Yaklaşık 16 milyon 900 bin kişi zorla yerinden edilmiştir. 9 milyon 800 bin kişi ülke içinde daha güvenli bölgelere sığınmıştır. 2 milyon 900 bin kişi komşu ülkelere iltica etmiştir. 4 milyon 200 bin kişi de Darfur ve Kordofan bölgelerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Ülke genelinde altyapının yaklaşık yüzde 55'i tahrip edilmiştir. Bu yıkım okullar, hastaneler, içme suları, enerji tesisleri ve temel kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Bu durum Sudan'ın geleceğini tehdit eden derin ve çok boyutlu bir krizi de ortaya çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler'in 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı kapsamında finansmanın yalnızca yüzde 32'si karşılanabilmiş, yüzde 68 oranında hala ciddi bir açık bulunmaktadır. Bu veriler müdahale ihtiyacının büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır."

Ziyaretlerinin temel amacının mevcut durumu yerinde değerlendirmek, öncelikli ihtiyaçları doğrudan gözlemlemek ve İDSB üyesi kuruluşların tecrübesini daha etkin ve koordineli şekilde sahaya yansıtmak olduğunu dile getiren Akbal, bu çerçevede istişareye dayalı, hesap verilebilir ve sürdürülebilir bir işbirliği modelini esas aldıklarını ifade etti.