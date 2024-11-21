İDSO'dan Türkiye-Romanya 146. Yıl Konseri

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Türkiye- Romanya diplomatik ilişkilerinin 146. yılı dolayısıyla 29 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilecek konserde, Türk ve Romanyalı bestecilerin eserleri iki ülkenin müzisyenleri tarafından yorumlanacak.

Kemanda Vlad Stanculeasa, viyolonselde Valentin Radutiu ve piyanoda Andrei Banciu'nun sahne alacağı konserde, geçmişten bugüne oluşan bağları onurlandırmak ve gelecek nesiller için yeni köprüler kurmak da amaçlanıyor.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Beethoven'ın Üçlü Konçertosu ve Romen besteci Theodor Rogalski'nin Üç Romen Dansı eserlerini yorumlayacak.

Konser, ilhamını Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden alan, Cemal Reşit Rey'in senfonik şiiri "Fatih" ile sona erecek.