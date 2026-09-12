İEF’de vatandaşlar karbon ayak izini ölçtü - Son Dakika
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İEF’de vatandaşlar karbon ayak izini ölçtü

İEF’de vatandaşlar karbon ayak izini ölçtü
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95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ziyaretçileri alışverişten ulaşıma, beslenmeden günlük alışkanlıklara kadar yaşam tarzlarının doğaya bıraktığı izi de öğrendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği projesi kapsamında Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile yürüttüğü çalışmayla, yurttaşların karbon ayak izi ölçüldü. Test sonuçlarına göre daha sürdürülebilir bir yaşam için kişiye özel öneriler sunuldu.

(İZMİR) - 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ziyaretçileri; alışverişten ulaşıma, beslenmeden günlük alışkanlıklara kadar yaşam tarzlarının doğaya bıraktığı iz hakkında da bilgi sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği projesi kapsamında Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile yürüttüğü çalışmayla, yurttaşların karbon ayak izi ölçüldü. Test sonuçlarına göre daha sürdürülebilir bir yaşam için kişiye özel öneriler sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık yaratıyor. Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'nün açtığı stantta ziyaretçiler, yaklaşık 40 sorudan oluşan web tabanlı testle karbon ayak izlerini ölçüyor. Vatandaşların gıda, ulaşım ve yaşam tarzına ilişkin alışkanlıkları üzerinden karbon ayak izleri hesaplanıyor. Testin ardından vatandaşlara, günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirerek karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerine ilişkin pratik öneriler sunuluyor.

HEDEF 2030'DA 2 BİN 500 CO2e

Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, çalışmanın yalnızca karbon ayak izini ölçmekten ibaret olmadığını, vatandaşlara günlük yaşamlarında yapabilecekleri değişiklikler konusunda yol gösterdiğini söyledi. Uysal, "Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte web tabanlı PSLifestyle programı üzerinden yaşam tarzımızın karbon ayak izini ölçüyoruz. Gıda, ulaşım ve yaşam biçimiyle ilgili yaklaşık 40 soruya verilen yanıtlar üzerinden bir puanlama çıkıyor. Bunu Türkiye ve dünya ortalamalarıyla karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda testi yapan kişiye karbon ayak izini azaltabilmesi için pratik öneriler sunuyoruz" dedi.

Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 bin 500 karbondioksit eşdeğeri (CO2e), 2030 yılı için hedeflenen değerin ise 2 bin 500 CO2e olduğunu belirten Uysal, fuarda yapılan ölçümlerde vatandaşların puanlarının çoğunlukla 5 bin ile 6 bin CO2e arasında çıktığını ifade etti. Uysal, belirlenen hedefin altında kalan kişilerin doğayla daha uyumlu bir yaşam tarzına sahip olduğunu söyledi.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIYOR

Programın günlük hayattaki alışkanlıklara yönelik öneriler sunduğunu belirten Uysal, ulaşım tercihlerinden alışveriş alışkanlıklarına, gıda tüketiminden atıkların değerlendirilmesine kadar pek çok başlığın karbon ayak izinde etkili olduğuna dikkati çekti. Uysal, "Tek başına otomobil kullanmak yerine mümkün olduğunda toplu taşımayı veya bisikleti tercih etmek, alışveriş alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almamak, gıda israfını azaltmak ve organik atıkları kompostla toprağa kazandırmak gibi pek çok öneri var. Örneğin serpme kahvaltılarda ihtiyacımız olmayan çok sayıda ürün masaya geliyor ve bunların önemli bir bölümü atığa dönüşebiliyor. Günlük tercihlerimizi değiştirerek aslında önemli bir fark yaratabiliriz" diye konuştu.

"HEM KİRLETİP HEM ŞİKAYET EDİYORUZ"

Fuarda karbon ayak izini ölçen Raşit Özer, sonucun Türkiye ortalamasının altında ancak hedeflenen seviyenin üzerinde çıktığını belirterek, "Karbon ayak izimi daha da düşürmeye çalışırım. Hem kirletip hem şikayet etme alışkanlığımız var ne yazık ki. Geri dönüşüme dikkat ediyorum. Evde kullandığım malzemeleri ayırıyorum. Organik besleniyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum ama yine de puanım yüksekmiş. Daha yol almam gereken şeyler var" dedi.

Deniz Pasinli ise karbon ayak izi konusunda daha önce çok fazla bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Puanım kötü çıktı. Uçakla yapılan seyahatlerin de etkili olduğunu öğrendik. Şimdi daha bilinçli yaşamaya çalışacağız. Bilinçlenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE UZANAN FARKINDALIK

Okul öncesi öğretmeni Canan Özgün, geri dönüşüm konusuna özen gösterdiklerini belirterek, "Geri dönüşüme evde aile olarak önem veriyoruz. Çocuklar plastik ve cam gibi malzemeleri çöpe atmamıza izin vermiyor. Sınıfta da geri dönüşüme destek oluyoruz. Kağıtlarımızı, plastiklerimizi ayırıyoruz. Burada da o yüzden puanımız düşük çıktı. Yiyeceklerimizi hayvanlarla paylaşıyoruz. Müstakil evde oturuyoruz. Bunun da çok faydası var" diye konuştu.

Hülya Gacar da karbon ayak izini azaltmak için yaşadığı çevrede kendi imkanlarıyla çalışmalar yaptığını belirterek, "Yaşadığım mahallenin karbon ayak izini nasıl azaltabilirim diye kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin aynı bilinçte olup gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

ESKİ BRANDALAR YENİDEN HAYAT BULDU

Stantta sürdürülebilirlik yalnızca anlatılmıyor, aynı zamanda uygulama örnekleri gösteriliyor. Daha önce kullanılan reklam brandaları değerlendirilerek cüzdan ve kalemlik gibi ürünlere dönüştürüldü. Geri dönüştürülen bu ürünler, karbon ayak izi ölçümüne katılan ve düşük puan alan ziyaretçilere hediye edildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Güncel, Çevre, İef, Son Dakika

Son Dakika Güncel İEF’de vatandaşlar karbon ayak izini ölçtü - Son Dakika

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