İETT'den İddialara Yanıt: 'Asılsız ve İftira'

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, kuruma yönelik bazı suçlamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Cihan D. isimli bir şahsın asılsız ve iftira niteliğindeki iddialarına yer verilerek; bir kamu hizmeti veren, ülkemizde alanının öncüsü ve en önemli kurumu olan 154 yıllık İETT'nin itibarına zarar verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi. Açıklamada, söz konusu kişinin ayrıca, 10.03.2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında kaptana; iddialarını İETT'nin itibarını zedelemek amacıyla yaptığını ve bunun sonucunda da, İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan ettiği ve bu itiraf videosu savcılığa yapılan suç duyurusu dosyasına eklendiği belirtildi.

Son dönemde basına yansıyan ve İETT araçlarının karıştığı kazalar ve yangınlarla ilgili bir açıklama yapıldı. İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamada, suçlamalar 'asılsız ve iftira' olarak nitelendi ve şu bilgilere yer verildi:

"Konu 2024 yılı Aralık ayından beri konu savcılıktadır"

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Cihan D. isimli bir şahsın asılsız ve iftira niteliğindeki iddialarına yer verilerek; bir kamu hizmeti veren, ülkemizde alanının öncüsü ve en önemli kurumu olan 154 yıllık İETT'nin itibarına zarar verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki söz konusu şahsın tüm iddiaları asılsızdır ve 2024 yılı Aralık ayından beri konu savcılıktadır.

"Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT'nin bir çalışanı olmamıştır"

Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT'nin bir çalışanı olmamıştır.Daha önce çalıştığı firma tarafından da, usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkartılmıştır. Çalıştığı firmaya karşı iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımlarının devam etmesi sebebiyle de ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur ve hukuki süreç devam etmektedir."

"İtiraf videosu suç duyurusu dosyasına eklenmiştir"

Açıklamada, Cihan D. hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu da anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Şahsın, Kurumumuzu doğrudan hedef alan iftira dolu paylaşımları sebebiyle de Kurumumuzca 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs ayrıca, 10.03.2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında İETT kaptanına; söz konusu iddialarını İETT'nin itibarını zedelemek amacıyla yaptığını ve bunun neticesinde de, İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir ve bu itiraf videosu Kurumumuz arşivinde yer almaktadır ve savcılıktaki dosyaya da eklenmiştir.

"İETT, ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir"

İETT; İstanbul'un ve ülkemizin en önemli ve en büyük toplu ulaşım Kurumudur. Bir kamu kurumu olan İETT'nin tüm iş ve işlemleri; İBB Meclisi, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği gibi devletimizin ilgili kurumları tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Tarihi, ulusal ve uluslararası birçok ödülle taçlandırılmış olan İETT, ilk günkü misyonu ve yenilikçi vizyonu ile İstanbul'a 'Her seferinde daha iyiye hedefiyle' tam yol ileri çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için önemle bilgilerinize sunarız."