İETT\'den İstanbul\'a Yeni Otobüs Hatları ve Ek Seferler

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu İETT, yeni otobüs hatları ve ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.

İETT, İstanbul'un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler yapıyor. Bu kapsamda Sancaktepe, Beykoz, Küçükçekmece ve Maltepe ilçeleri için yeni otobüs hatları ve ek sefer hizmetleri devreye girdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe'de metro istasyonları ve hastanelere doğrudan ulaşım imkanı sunan 9 yeni otobüs hattı oluşturuldu. Bu hatlar ve mevcut hatlara yapılacak ek seferler ile ilçede günlük 515 sefer artışı sağlandı.

"İki farklı yeni hat"

Küçükçekmece'de doğrudan Marmaray ve Şehir Hastanesi'ne ulaşan iki farklı yeni otobüs hattı da oluşturdu. Bu hatlar ve mevcut hatlara yapılacak ek seferler ile ilçede günlük 492 sefer artışı gerçekleştirildi. Beykoz'da üniversitelere ve diğer ilçelere ulaşımı kolaylaştırmak için 139 yeni ek sefer planlandı.

"Toplam bin 662 ek sefer"

Maltepe'de de hastane, metro istasyonu ve üniversitelere ulaşımı daha da kolaylaştırmak için 516 ek sefer hizmete başladı. Böylece İETT, Sancaktepe, Küçükçekmece, Beykoz ve Maltepe İlçeleri'ndeki günlük sefer sayısını bin 662 adet arttırdı.

Yeni sefer planlarının tamamı uygulamaya konuldu.