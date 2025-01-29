İETT, İstanbul'daki Toplu Taşımayı Yenilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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İETT, İstanbul'daki Toplu Taşımayı Yenilemeye Devam Ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 yıllarında 446 Özel Halk Otobüsü'nü yenileyerek, 2025'te 130 sıfır kilometre otobüs daha hizmete sokmayı planlıyor. Bu adımlarla İstanbul'daki toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

29.01.2025 12:53  Güncelleme: 13:58
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul'daki toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak hedefiyle hem kendi filosunu yenilemeyi hem de Özel Halk Otobüsleri'ne araç yenileme desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 446 otobüs yenilendiğini belirten İETT, 2025'te 130 sıfır kilometre otobüsün daha hizmete gireceğini duyurdu.

2020 yılı Aralık ayında, (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisi ve İBB Meclisi'nin onayıyla yürürlüğe giren Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, İstanbul'daki tüm özel halk otobüslerinin sefer planlaması ve denetimi İETT'nin yetkisine gçemiş, bu kapsamda, Özel Halk Otobüsleri'nin tüm maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmıştı. 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise yeni araç alımları için destek sistemi devreye sokulmuş ve gerekli şartları taşıyan Özel Halk Otobüsü işletmecilerine, araç boyutu ve yaşına göre değişen oranlarda destek sağlanmaya başlanmıştı.

2023-2024 yıllarında 446 Özel Halk Otobüsü yenilendi

İETT'nin açıklamasına göre, bu uygulama sayesinde 2023 ve 2024 yıllarında 191'i sıfır kilometre olmak üzere toplam 446 Özel Halk Otobüsü yenilendi. 2024 yılı içerisinde 424 özel halk otobüsünün yenilenmesi için toplam 1,3 milyar TL destek sağlanırken, bunun 26,5 milyon TL'si sıfır kilometre araçlara ayrıldı. ÖTİS sisteminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, yıllık araç yenileme oranını yüzde 63 arttığı belirtildi.

2025'te 130 sıfır kilometre ötobüs daha geliyor

İETT'nin "Sıfır Araç Teşvik Primi" desteği kapsamında, İstanbul'un özel taşımacılık firmalarından Elit Toplu Ulaşım Hizmetleri AŞ, 2025 yılında filosundaki 130 otobüsü sıfır kilometre araçlarla yenileyecek. Bu kapsamda, ilk etapta 21 yeni otobüs teslim alınarak hizmete sunuldu. İETT, hem kendi filosunu hem de denetimindeki özel halk otobüsü filosunu gençleştirerek, İstanbul'daki toplu taşıma sistemini daha modern ve konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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