İETT Otobüs Şoförü Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık, sözlü tartıştma yaşadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Kınık'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul, Başakşehir'de Kayaşehir - Yenibosna İETT otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık, sivil bir aracın sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada şahıslardan biri İETT şoförü Kınık'ı bıçakladı. Otobüste yolcuların önünde bıçaklanan Kınık kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kalp hizasından bıçaklanan İETT sürücüsü Kınık'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği belirtildi.
Dün akşam saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat Kınık ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki İETT şoförünü kalp hizasından bıçakladı. Kınık'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan ile kendisine yardım eden kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. İETT otobüsünün kameralarına yansıyan görüntüler de ise Kınık'ın saldırganlar tarafından bıçaklandığı anlar görüldü.
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