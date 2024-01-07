 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İETT Otobüsü Esenyurt'ta Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İETT Otobüsü Esenyurt'ta Kaza Yaptı

İstanbul Esenyurt'ta bir İETT otobüsü refüje çıkarak yön tabelası direğine çarptı ve kaza yaptı. İETT tarafından yapılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi ve kazayla ilgili teknik çalışmanın devam ettiği bildirildi.

İETT Otobüsü Esenyurt\'ta Kaza Yaptı
07.01.2024 - 17:20,
Abone Ol

İSTANBUL, ESENYURT'ta İETT otobüsü refüje çıkarak yön tabelası direğine çarpıp kaza yaptı. Kazayla ilgili İETT'den yapılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili teknik çalışmanın sürdüğü açıklandı.

İETT'den Esenyurt'taki kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 11: 45 sularında, kurumumuza ait 34 KT9712 plakalı aracımız, HT29 Kıraç - Esenyurt Metrobüs hattında görev sırasında iken, yan yoldan önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapmış ve yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarpmıştır. Kaza sebebiyle araç şoförümüz ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır." denildi. Açıklamada, "Kazayla ilgili teknik soruşturma sürdürülmekte olup, yaralılar ile yakinen ilgilenilmektedir."ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Esenyurt, İETT, Ulaşım, İstanbul, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Esenyurt'ta Kaza Yaptı - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: İETT Otobüsü Esenyurt'ta Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement