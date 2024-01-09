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İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara ve Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara ve Aydınlatma Direğine Çarptı

Ataşehir'de şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, park halindeki 4 otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, otobüste yolcu olmadığı ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara ve Aydınlatma Direğine Çarptı
09.01.2024 - 11:04,
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ATAŞEHİR'DE şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, önce park halindeki 4 otomobil ile kamyonete, daha sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüste yolcu olmadığ öğrenildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HO 3432 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle caddede park halindeki 4 otomobil ve 1 kamyonete çarptıktan sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken,otobüsün boş olduğu ve ilk seferini yapmak için durağa gittiği öğrenildi.

Kazanın sabah saatlerinde olduğunu söyleyen Abdulsamet Yıldız "Şoför arkadaş 'gözüm karardı' falan demiş. Önce kamyoneti önüne alıyor sonra diğerlerine çarpıyor. Allahtan o saatte geçen yaya yoktu. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok" diye konuştu.

Kazada otomobili hasar gören Bilal Yaprak "Evden sesi duydum,camdan baktığımda bu manzarayı gördüm. Aralarında benim arabam da var. Toplam 4 otomobil ve 1 kamyonet olmak üzere 5 araçta hasar oluştu. Direğe çarptıktan sonra durabilmiş" diye konuştu.

Kazada otobüs şoförü soruları cevapsız bırakırken,polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Ferhatpaşa Mahallesi, İETT, Ulaşım, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara ve Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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