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ESENYURT'ta İETT otobüsü kaza yaparken tabela direğine çarptı - Son Dakika
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ESENYURT'ta İETT otobüsü kaza yaparken tabela direğine çarptı

Esenyurt'ta meydana gelen kaza sonucunda İETT otobüsü, önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaparak tabela direğine çarptı. Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

07.01.2024 - 19:27,
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ESENYURT'ta İETT otobüsünün kaza yapmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak ani manevra yapan otobüsün tabela direğine çarptığı görülüyor.

Kaza, 11.45 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İETT'ye bağlı 34 KT9712 plakalı, HT29 Kıraç- Esenyurt seferini yapan otobüs, Haramidere Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaparak tabela direğine çarptı. Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yolda ilerleyen otobüsün şoförünün, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptığı ve tabela direğine çarptığı görülüyor.

ESENYURT\'ta İETT otobüsü kaza yaparken tabela direğine çarptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ESENYURT'ta İETT otobüsü kaza yaparken tabela direğine çarptı - Son Dakika
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