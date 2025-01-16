İETT Otobüsünde Teşhircilik Olayı; Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İETT Otobüsünde Teşhircilik Olayı; Şüpheli Yakalandı

İETT Otobüsünde Teşhircilik Olayı; Şüpheli Yakalandı

Kasımpaşa'da İETT otobüsünde cinsel organını teşhir eden Anıl O. (33), polis tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde sarhoş olduğunu söyledi.

16.01.2025 17:42  Güncelleme: 17:43
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KASIMPAŞA'da bindiği İETT otobüsünde teşhircilik yaptığı iddia edilen Anıl O. (33) Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Sarhoştum hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir şüpheli, Turabi Baba durağından Eminönü-Kulaksız seferini yapan EM2 hat numaralı İETT otobüsüne bindi. Otobüsün arka koltuğuna oturan kişi, yolcuların olduğu sırada cinsel organını göstererek teşhircilik yaptı; ardından da otobüsten indi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan bir kadının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Anıl O. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini tarayan polis, şüpheliyi Beşiktaş'ta yakaladı. Gözaltına alınan Anıl O.'nun ilk ifadesinde, "Sarhoştum, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Adli işlemleri tamamlanan Anıl O. 'Müstehcenlik' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Polis, İETT, Son Dakika

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