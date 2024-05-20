İETT Şoförleri Saldırılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İETT Şoförleri Saldırılara Tepki Gösterdi

İETT Şoförleri Saldırılara Tepki Gösterdi

Hizmet-İş Sendikası'na üye bir İETT sürücüsü, İstanbul'da meslektaşlarına yönelik artan saldırılara karşı tepki gösterdi. Kadıköy'deki Uzunçayır otobüs durağında toplanan sendika üyesi bir grup İETT şoförü, şiddete karşı olduklarını gösteren pankartlar açtı. Son bir hafta içinde yaşanan saldırıları protesto eden grup, İETT'nin emekçilerinin güvende olması için acil önlemler alınmasını talep etti. Hizmet-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa İluk, şiddetin önlenmesi için caydırıcı cezalar ve sıfır tolerans politikalarının hayata geçirilmesini istedi.

20.05.2024 12:05
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Hizmet-İş Sendikası'na üye bir İETT sürücüsü, son günlerde İstanbul'da meslektaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterdi.

Kadıköy'deki Uzunçayır otobüs durağında toplanan sendikaya üye bir grup İETT şoförü, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" pankartı açarken, ellerinde "Şoförümüz yalnız değildir" ve "Şoföre uzanan eller kırılsın" dövizleri taşıdı.

Grup, son bir hafta içerisinde İETT'de görevli meslektaşları Sevtap Danış, Uğur Sezer ve Murat Kanık'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa İluk, İETT gibi bir kurumun emekçilerinin şiddete maruz kalmamaları için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

İluk, hoşnutsuzluk durumlarında şiddet dilinin başvurulan ilk araç haline geldiğini belirterek, bu olaylara karşı caydırıcı cezalar, önlemler ve şiddete sıfır tolerans içeren politikaların hızlıca hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Saldırıya uğrayan İETT sürücülerine geçmiş olsun dileklerini ileten İluk, saldırganların en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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