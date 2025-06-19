İETT şoförü polis memurunu öldürdü, 5 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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İETT şoförü polis memurunu öldürdü, 5 yıl hapis cezası aldı

İETT şoförü polis memurunu öldürdü, 5 yıl hapis cezası aldı
19.06.2025 12:57
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BAKIRKÖY'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı.

BAKIRKÖY'de çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar açıklandı. Sanık Gül, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme Gül hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kaza 3 Kasım 2024'te 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi ekibi 34 BB 7783 plakalı zabıta aracıyla 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek için yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü trafik polislerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Memuru Ogün Yürümez'in olay yerinde şehit olduğu belirlendi.

Trafik polisi Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Ahmet Gül'ün yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Tuğba Yürümez, tutuklu sanık Ahmet Gül ile taraf avukatları katıldı.

'KAÇIN DİYE BAĞIRDI'

Tanık Polis A.B., "Ben trafik polisi olarak görev yapmaktayım. Kendi şahsi aracımla göreve gidiyordum. Yanımda kendi devrem vardı. Olay günü olayın yaşandığı yere geldik. Ben önümdeki araca çarpmamak için yavaşlamıştım. Arkamdan gelen zabıta aracı arkadan benim aracıma vurdu. Bilgi vermek için kendi bölge amirlerimizi aradık. Gelen trafik ekibi kaza mahallinde dubalama yaptı. Gelen ekip aracının tepe lambası açık şekildeydi. Gerekli önlemler alınmıştı. Sonrasında şehit polisin yanındaki memur bizim arkadaşla alkol kontrolümüzü yaptı. Biz ekip otosunun arkasındaydık. Sonrasında ben arkadan gelen bir ses duydum. Vefat eden polis memurunun yanındaki polis Onur P. kaçın diye bağırdı. Kaçın demesiyle birlikte ben kafamı sesin geldiği yöne çevirince belediye otobüsünün üzerimize geldiğini gördüm. Ben ve polis Recep A.K. koşmaya başladık. Onur kendini bariyerlerden aşağı atmıştı. Biz şoföre baktık. Otobüs arkamızdaki sol bariyerlere çarparak geliyordu. Şoför aracın içerisinden çıkmak üzeriydi. Zabıta şoförüne baktım. Sonra rahmetliyi gördüm. Rahmetliyi yerde kaldırımla yolun birleştiği noktada yerde yatar vaziyette ve hareketsiz olarak gördüm. Onur telsizden anons etti. Sonrasında herkes geldi" dedi.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Gül ise, "Söyleyecek sözüm yoktur yaşananlardan dolayı pişmanım tahliyemi istiyorum" dedi. Tanık beyanının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller ve alınan raporlar kapsamında sanık Ahmet Gül'ün kazada asli kusurlu olduğunu belirtti. Savcı sanık Gül hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık Gül, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hakkında tahliye kararı verilen sanığa yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İETT şoförü polis memurunu öldürdü, 5 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

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