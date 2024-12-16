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(İSTANBUL) - 4. Levent'te, minibüsten inip durağa yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu'na çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü tutuklandı.

Beşiktaş 4. Levent'te, minibüsten inip durağa yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu, dün İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Beyoğlu'nda ise 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.