Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracını bırakıp gitti.
Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi. Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.
O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. "Abi gitmiyorum" diyen şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti - Son Dakika
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