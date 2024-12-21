Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti - Son Dakika
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Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti

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Beşiktaş'ta ilginç anlar yaşandı. Yolcu tarafından tehdit edildiğini iddia eden İETT otobüsü şoförü, yolun ortasında aracı bırakarak gitti. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför sinirlenerek çantasını yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

21.12.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracını bırakıp gitti.

ŞOFÖR ÇANTASINI ALARAK OTOBÜSTEN İNDİ

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi. Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. "Abi gitmiyorum" diyen şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömer:
    Z kuşağı Şoför örneği. 8 14 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    tehdit edilmise sofor hakli insan sonucta rob ot deil ya 21 0 Yanıtla
  • oguz altuntas:
    ekran görselleri gözükmüyor 12 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    z kuşağı diyen öküz Bende 19 yıldır otobüs şoförüyüm insanlarla uğraşmak kadar iğrenç birsey yok 8 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat’ın ruh hali :)) 3 1 Yanıtla
  • Birol Yardım:
    15 gün önceki haber 1 0 Yanıtla
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