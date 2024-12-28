İETT Usulsüzlük İddialarını Reddetti - Son Dakika
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İETT Usulsüzlük İddialarını Reddetti

İETT, asılsız usulsüzlük iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu ve tüm araçlarının muayene edildiğini belirtti.

28.12.2024 14:08
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(İSTANBUL) - İETT, usulsüzlük iddialarına ilişkin "İETT'nin tüm araçları TUVTÜRK muayenelerinden geçmekte ve yeterlilik belgesi alarak hizmet vermektedir. Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

İETT, usulsüzlük iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında, bir kişinin sözlerine dayandırılarak kurumumuz ile ilgili bazı asılsız iddialara yer verilmiştir. Söz konusu haberlerde yer alan kişi, kurumumuzun personeli değildir. İlgili kişi, kurumumuzun hizmet alımı yaptığı şirketlerden birinde daha önce görev yapmış ve 04.12.2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir.

"Suç duyurusunda bulunulmuştur"

Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26.12.2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İETT, kendi filosu ve denetiminde bulunan özel taşımacılık filosu ile İstanbul'da toplam 6.786 araç ile hizmet vermekte olup, tüm araçları ulusal teknik muayene standardı olan TUVTÜRK muayenelerinden geçmekte ve yeterlilik belgesi alarak hizmet vermektedir. Ülkemizin en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT; 1 günde 832 farklı hatta 64 bin sefer gerçekleştirerek, 1 milyon 400 bin km mesafe yapmakta ve yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmektedir.  Bir kamu kurumu olan idaremizin tüm iş ve işlemleri tamamen açık, şeffaf ve sürekli olarak ilgili kurumlar tarafından denetime tabidir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için önemle duyurulur.

Kaynak: ANKA

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