If Wedding Fashion 19'uncu Kez Kapılarını Açtı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Modanın Kalbi İzmir'de Atmaya Devam Edecek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kapılarını açtı. Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir, bu konuda küresel bir üretim merkezidir. Ülkemizdeki gelinlik üretiminin yüzde 70'i bini aşkın firmamızda gerçekleşiyor. Modanın kalbi İzmir'de atmaya devam edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de 22 Ocak gününe kadar üç gün sürecek fuarın açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı İhracat Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi ile ekonomi dünyası bileşenleri katıldı.

Tugay: "100 milyar dolarlık dev bir sektör haline gelecek"

Düğün kıyafeti pazarının hazır giyimde büyük bir yeri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "İzmir'in emeğini ve tasarım gücünü 19 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz başarı öyküsünü kutluyoruz. Moda ve hazır giyim sektörü, dünyada kabuk değiştiriyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Tasarım, özgünlük ve yaratıcılık asıl katma değeri belirliyor. Küresel düğün kıyafetleri pazarı, 80 milyar doları aşmış durumda. Kısa sürede 100 milyar dolarlık dev bir sektör haline gelecek" dedi.

"Estetiğin olduğu yerde katma değer büyür"

Gelinlik ve abiyelerin katma değerinin diğer hazır giyim ürünlerine göre daha yüksek katma değeri olduğuna dikkat çeken Tugay, şunları söyledi:

"Ülkemiz, genel ihracatta zor bir dönemden geçiyor. Bu darboğazdan çıkış yolumuz, bu fuar alanında gördüğümüz tablodur. Türkiye'nin ortalama ihraç birim fiyatı 1,6 dolar iken Ege Hazır Giyim İhracatçılar Birliği üyelerimizin ortalaması 21 doların üzerine çıkıyor. Söz konusu abiye ve gelinlik olduğunda ise bu rakam kilogram başına 100 doları buluyor. Aradığımız da budur. Estetiğin olduğu yerde katma değer büyür. İzmir, bu konuda küresel bir üretim merkezidir. Ülkemizdeki gelinlik üretiminin yüzde 70'i, bini aşkın firmamızda gerçekleşiyor. Bu sektörü korumak ve büyütmek hepimizin önceliği olmalıdır."

"60'tan fazla ülkeden alıcıyı ağırlayacağız"

Bu yıl fuarın kapasitesini artırdığını belirten Başkan Tugay, "Bu yıl çıtayı biraz daha yukarı taşıdık. Toplam 203 firma var burada. 60'tan fazla ülkeden alıcıyı ağırlayacağız. En önemlisi 2027 koleksiyonları ilk kez bu koridorlarda görücüye çıkacak. Ayrıca 6 yıldır düzenlediğimiz yarışmalarla gençlerimizin yaratıcılığını destekliyor ve ellerinden tutuyoruz. IF Wedding Fashion İzmir'in kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Modanın kalbi İzmir'de atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya: "Türkiye genelinde en çok ihracat gerçekleştiren 3. il oldu"

Ticaret Bakanlığı İhracat Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, 2025 yılı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi vererek, "Güçlü liman altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik ruhuyla İzmir, Türkiye'nin ihracat yolculuğunda stratejik bir rol oynamaktadır. 2025 yılında 23.6 milyarlık ihracatla Türkiye genelinde en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü il olmuştur. 2025 yılının ilk çeyreğinde Türk ekonomisi, 3,7 oranında büyüme gerçekleştirdi. 2025 yılına baktığımızda Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu artış, bir önceki seneye göre de daha büyük bir artış.

"IF Wedding'i prestijli fuarlar listemize aldık"

Türkiye'nin sanayileşme ve ihracat yolunda lokomotif rolü üstlenen hazır giyim sektörümüzün geldiği noktayı en iyi şekilde gösteren fuarlardan birindeyiz. Sektörümüz hem istihdam hem de katma değer açısından ekonomimizin temel sütunları arasında yer alıyor. Sektörün gelecek vizyonunda markalaşma, sürdürülebilirlik var. Ticaret Bakanlığı olarak her alanda ihracatçılarımızı destekliyoruz. İnsan kaynağı ve eğitime de çok önem veriyoruz. Özellikle ihracatı kuvvetlendirmek için İhracat Akademisi adıyla bir altyapı kurduk. İzmir'de de önümüzdeki günlerde bu akademiyi açmayı planlıyoruz. Uluslararası nitelikte desteklediğimiz 75 fuar var. Bunlardan biri de IF Wedding. Biz, bu fuarı prestijli fuarlar listemize aldık. Normalde 392 bin TL olan destek limitimizi, prestijli fuarlar için 1 milyon 292 bin TL'ye çıkardık. Tüm imkanlarımızla üretimin ve ihracatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu fuarın sektörümüz açısından yeni iş birliklerine, kalıcı ortaklıklara ve güçlü ticari bağlantılara zemin hazırlamasını temin ediyorum."