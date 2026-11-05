İfadesi 2 saat 15 dakika süren Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İfadesi 2 saat 15 dakika süren Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü; sevk, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve örgüte üye olma suçlarından yapıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Kaya'nın ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü.
Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Kaynak: AA
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