IFJ Komitesi Türkiye için dayanışma önergesini kabul etti, 24 Ekim eylemini destekledi - Son Dakika
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IFJ Komitesi Türkiye için dayanışma önergesini kabul etti, 24 Ekim eylemini destekledi

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IFJ Komitesi Türkiye için dayanışma önergesini kabul etti, 24 Ekim eylemini destekledi
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IFJ Yürütme Komitesi, 19-20 Ekim 2026'daki çevrimiçi toplantısında Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma önergesini oy birliğiyle kabul etti. EFJ'nin de desteklediği önergede gazetecilere yönelik baskılar kınandı ve 24 Ekim 2026'da yapılacak ülke çapındaki eyleme destek verildi.

(ANKARA) - Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Yürütme Komitesi, Türkiye'de gazetecilerin sansür, sindirme ve gazeteciliğin suç sayılmasına karşı mücadelesiyle dayanışma amacıyla hazırlanan önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) tarafından da desteklenen önergeyle, gazetecilere yönelik baskılar kınandı ve yarın düzenlenecek ülke çapındaki eyleme destek verildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Yürütme Komitesi, 19 ve 20 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda, Türkiye'deki gazeteciler, basın sendikaları ve meslek örgütleriyle dayanışma amacı taşıyan önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) da önergeye destek verdi.

Önergede, Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe yönelik baskıların arttığı belirtilerek gazetecilerin gözaltına alınması ve yargılanması, medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalar, medya kuruluşlarına hükümet tarafından kayyum atanması ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarının engellenmesi yer aldı.

Gazetecilerin meşru mesleki faaliyetleri nedeniyle sindirme, sansür veya cezai kovuşturmaya maruz kalmadan haber yapma, kamu yararını ilgilendiren konuları araştırma ve iktidardakilerden hesap sorma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

IFJ'DEN 24 EKİM EYLEMLERİNE DESTEK

Önergede, Türk gazetecilerin meslek örgütlerinin, TELE 1'e kayyum atanmasının birinci yıl dönümü olan yarın ülke çapında gösteriler düzenlenmesi yönündeki ortak çağrısına da yer verildi. IFJ tarafından toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

1. IFJ, Türkiye'deki gazeteciler, basın sendikaları ve meslek örgütlerinin sansür, sindirme ve gazeteciliğin suç sayılmasına karşı verdikleri mücadelede tam dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

2. Bağımsız medyayı hedef alan her türlü baskıyı şiddetle kınamak ve yalnızca mesleki görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eder

3. 24 Ekim 2026 tarihinde meslek örgütleri tarafından düzenlenen ülke çapındaki harekete ve basın özgürlüğü, editoryal bağımsızlık ve halkın bilgi edinme hakkı konusundaki meşru taleplerine destek verir.

4. Türkiye yetkililerini, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili uluslararası yükümlülüklerine uymaya ve medyaya yönelik adli taciz, keyfi kısıtlamalar ve siyasi müdahaleye son vermeye çağırır.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Yürütme Komitesi, gazeteciliğin suç olmadığını, basın özgürlüğünün tartışmaya açık olmadığını ve halkın bilgi edinme hakkının asla reddedilmemesi gerektiğini bir kez daha teyit eder."

Kaynak: ANKA
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