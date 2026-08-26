IFRC'den Nepal'e 1 Milyon İsviçre Frangı Destek - Son Dakika
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IFRC'den Nepal'e 1 Milyon İsviçre Frangı Destek

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IFRC, Nepal'deki sel felaketine müdahale için 1 milyon İsviçre frangı acil fon tahsis etti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini bildirdi.

IFRC, Nepal'deki sel felaketi nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nepal Kızılhaçının ülkenin kuzeyindeki şiddetli sel felaketine müdahalesini desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı tutarında acil durum fonu tahsis ediyoruz. IFRC'nin Afet Müdahale Acil Durum Fonu (DREF) aracılığıyla sağlanan bu fon, ekiplerin yıkımın boyutunu değerlendirip yardıma ihtiyaç duyan toplulukları belirlemesi sırasında Nepal Kızılhaçının acil ihtiyaçlara yanıt vermesine yardımcı olacak." denildi.

Selin yaşandığı bölgedeki birçok köprünün yıkıldığı ve ana yolların tahrip olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun da özellikle Rasuwa'da en çok etkilenen bazı topluluklara ulaşmayı son derece zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bu erişim kısıtlamaları, müdahale ekiplerinin felaketin tam boyutunu değerlendirmesini ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmasını zorlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, şu anda önceliklerinin etkilenen topluluklara ulaşmak ve evlerini kaybeden, yaralanan veya bağlantısı kesilen insanlara yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Fisher, "Acil durum fonlarının serbest bırakılması, Nepal Kızılhaçının değerlendirmeler devam ederken acilen harekete geçebileceği anlamına geliyor. Durumu yakından takip ediyoruz ve ihtiyaçlar artarsa ??ek destek sağlamaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IFRC'den Nepal'e 1 Milyon İsviçre Frangı Destek - Son Dakika

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