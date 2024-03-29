IFRC Genel Sekreteri: Çin, küresel işbirliği ve kalkınma için uzun vadeli bir kararlılık gösteriyor

BOAO, 29 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Xavier Castellanos, belirsiz bir uluslararası ortam karşısında Çin tarafından ortaya konulan çeşitli küresel inisiyatiflerin çok taraflı işbirliği ve kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.
26-29 Mart tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao tatil kasabasında düzenlenen Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nda Xinhua'ya demeç veren Castellanos; Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi girişimlerin bu kararlılığın kanıtı olduğunu belirtti.
Toplantı bu yıl "Asya ve Dünya: Ortak Zorluklar, Müşterek Sorumluluklar" temasıyla gerçekleştirildi.
Castellanos, "Toplantının konusu çok önemli. Küresel iyiliğe odaklı müşterek sorumluluk; barış, kalkınma ve uyum getirecektir" dedi.
Küresel iklim değişikliğinin ele alınmasında yeşil kalkınmanın kilit önemde bir önlem olduğunu ve bu alanda uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Castellanos, ülkelerin iklim krizini ele almak ve yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere ortak çabaları artırmaları gerektiğini kaydetti.
Çin hükümetinin bu ayın başlarında açıkladığı çalışma raporuna göre, Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2023 yılında ilk kez termik enerji kapasitesini aştı. Ülke, dünyada yeni kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturdu. Hükümetin 2024 yılı için ortaya koyduğu başlıca görevlerden biri de Çin'in ekolojik koruma çalışmalarını geliştirmeye ve yeşil, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmeye devam etmesi olarak belirlendi.
Castellanos, Çin'in iklim değişikliği sorununu çözme ve yeşil kalkınmayı gerçekleştirme konusundaki kararlılığını takdir ettiğini söyledi.
Tarihe bakıldığında, Çin'in 1990'lardan bu yana iklim konusundaki kararlılığının son derece yüksek olduğunu belirten Castellanos, ülkenin küresel iklim eylemindeki rolünü yorumlayarak, "Çin iklim değişikliğiyle ilgili girişimler açısından küresel bir lider" dedi.
Castellanos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından biri olan Çin'in iklim değişikliği küresel yönetişiminde her zaman aktif bir katılımcı olduğunu ve iklim eylemi sorumluluğunu somut başarılarla uzun süredir ortaya koyduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › IFRC Genel Sekreteri: Çin, küresel işbirliği ve kalkınma için uzun vadeli bir kararlılık gösteriyor - Son Dakika
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.
ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 24. bölümünde, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11, Roketsan ALKA AĞ, ASELSAN AESA radarı, ASELSAN yerli çip, Bayraktar TB3 ikinci prototipi, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, YouTube Shorts üyelik sistemi, Rabdan One e-bisiklet, katlanabilir iPhone, iPhone 12 Qi2 desteği, iPhone Çin pazarında düşüş, iPad Pro ve OLED Air 6. nesil, Apple Pencil Vision Pro desteği, iPhone 16 RAM ve depolama, Neuralink çipli hasta Mario Kart oynama deneyimi, Tesla Model Pi, Fiat Topolino, BYD Tesla'yı geçme, Call of Duty: Warzone Mobile, Twitch teşhir yasağı, Xiaomi net kar ve telefon satışları, Intel yapay zeka yatırımı, Windows 11 Wordpad, Nokia 3210, Samsung Galaxy A55 ve A35, GTA yapımcısı Borderlands'i satın alma, Volvo dizel üretimi ve Tesla ve CATL batarya gibi haberler değerlendirildi.
Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. Listede Apple'ın MacBook Pro ve MacBook Air modelleri başı çekiyor. Dell ve Lenovo gibi markalar da listede yer alıyor. İşte Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 77-81'lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yapılan denetimler sırasında, bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen bir zanlının, 70 yaşındaki bir kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?