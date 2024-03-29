IFRC Genel Sekreteri: Çin, küresel işbirliği ve kalkınma için uzun vadeli bir kararlılık gösteriyor

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BOAO, 29 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Xavier Castellanos, belirsiz bir uluslararası ortam karşısında Çin tarafından ortaya konulan çeşitli küresel inisiyatiflerin çok taraflı işbirliği ve kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.

26-29 Mart tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao tatil kasabasında düzenlenen Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nda Xinhua'ya demeç veren Castellanos; Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi girişimlerin bu kararlılığın kanıtı olduğunu belirtti.

Toplantı bu yıl "Asya ve Dünya: Ortak Zorluklar, Müşterek Sorumluluklar" temasıyla gerçekleştirildi.

Castellanos, "Toplantının konusu çok önemli. Küresel iyiliğe odaklı müşterek sorumluluk; barış, kalkınma ve uyum getirecektir" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin ele alınmasında yeşil kalkınmanın kilit önemde bir önlem olduğunu ve bu alanda uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Castellanos, ülkelerin iklim krizini ele almak ve yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere ortak çabaları artırmaları gerektiğini kaydetti.

Çin hükümetinin bu ayın başlarında açıkladığı çalışma raporuna göre, Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2023 yılında ilk kez termik enerji kapasitesini aştı. Ülke, dünyada yeni kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturdu. Hükümetin 2024 yılı için ortaya koyduğu başlıca görevlerden biri de Çin'in ekolojik koruma çalışmalarını geliştirmeye ve yeşil, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmeye devam etmesi olarak belirlendi.

Castellanos, Çin'in iklim değişikliği sorununu çözme ve yeşil kalkınmayı gerçekleştirme konusundaki kararlılığını takdir ettiğini söyledi.

Tarihe bakıldığında, Çin'in 1990'lardan bu yana iklim konusundaki kararlılığının son derece yüksek olduğunu belirten Castellanos, ülkenin küresel iklim eylemindeki rolünü yorumlayarak, "Çin iklim değişikliğiyle ilgili girişimler açısından küresel bir lider" dedi.

Castellanos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından biri olan Çin'in iklim değişikliği küresel yönetişiminde her zaman aktif bir katılımcı olduğunu ve iklim eylemi sorumluluğunu somut başarılarla uzun süredir ortaya koyduğunu belirtti.