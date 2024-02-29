IFRC Genel Sekreteri Gazze'deki saldırıdan üzüntü duydu

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail tarafından öldürüldüğü saldırı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Chapagain, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırı sonrası sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı trajik olayla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını kaydeden Chapagain, "Bu, sivillerin içinde bulunduğu çaresiz durumu açık şekilde hatırlattı. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve gidecek yer kalmadı." ifadelerini kullandı.

Chapagain, tüm taraflara acilen uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve sivilleri koruma çağırısında bulunarak, "Kalıcı barış ve istikrara duyulan ihtiyaç, hiç bu kadar büyük olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.