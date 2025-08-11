İFSAK Kısa Film Yarışması Başladı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46. kez düzenlenen "İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması"na başvurular başladı.

İFSAK'tan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular İFSAK'ın resmi internet sitesi "www.ifsak.org.tr" yarışma sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Ön elemeyi geçen filmler, 2026 şubat ayında web sitesinin yarışma sayfasından ilan edilecek ve seçilen yapımlar, 9-15 Mart 2026'da düzenlenecek "32. İFSAK Kısa Film Festivali" kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'de kısa film ve belgesel alanında üretimi teşvik eden ve destek olan yarışmaya, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra çekimine başlanmış ya da tamamlanmış yapımlar başvuruda bulunabilecek.

Son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlenen yarışmada, derece alan kısa film ve belgeseller festivalin sonunda düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmanın ön jürisinde 45. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması kurmaca dalı birincisi Yakup Tekintangaç, sinema yazarı ve klinik psikolog Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman yer alıyor. Ana jüri üyeleri ise yıl sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.