İftar Programları ve Ziyaretler

19.03.2026 09:11
CHP, AK Parti ve Bakanlar iftar programlarına katılacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, tutuklu yakınları ve İstanbul parti örgütü ile iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının iftar programına katılacak.

(Erzurum/14.15-18.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Karanfilleri 6 Şubat Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na, 750 yetim çocuğa kıyafet giydirilmesi, hediye takdimi ve iftar programına iştirak edecek, Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla hane ziyareti gerçekleştirecek.

(Kahramanmaraş/15.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara belediye başkanlıkları ile bu ilçelerin esnafına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Trabzon/11.00-18.37) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla zirve toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene, VakıfBank ise yine İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Bolu/16.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

