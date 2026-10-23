IG Metall, VW'de sözleşme feshi geri alınmazsa 1 Ocak 2027'de grev başlatacak - Son Dakika
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IG Metall, VW'de sözleşme feshi geri alınmazsa 1 Ocak 2027'de grev başlatacak

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IG Metall, Volkswagen'de feshedilen toplu iş sözleşmeleri gelecek hafta sonuna kadar geri çekilmezse 1 Ocak 2027'den itibaren grev başlatılacağını duyurdu. Fesih, Almanya'daki ana fabrikalarda çalışan yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendiren çatı sözleşmesini de kapsıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) çalışanları, feshedilen toplu iş sözleşmelerinin gelecek hafta sonuna kadar yeniden yürürlüğe konulmadığı takdirde ocak ayından itibaren greve gidecekleri tehdidinde bulundu.

Hannover'de gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunan IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve Volkswagen Başmüzakerecisi Thorsten Gröger, Volkswagen yönetiminin toplu iş sözleşmelerini tek taraflı feshetme kararını, gelecek haftanın sonuna kadar geri çekmemesi durumunda, şirketin fabrikalarında 1 Ocak 2027 itibarıyla tarihi bir grev dalgası başlatılacağını duyurdu.

Kararlılık mesajı veren Gröger, aksi takdirde Volkswagen'de endüstriyel eylemlerin önünü açacak devasa bir mekanizmanın harekete geçeceğini belirtti.

Gröger, "Her şey, bu şirketin şimdiye kadar yaşadığı her şeyden daha büyük olabilecek bir hesaplaşmaya işaret ediyor. Volkswagen yönetimi, bu tarihi (1 Ocak 2027) ajandalarına net şekilde not etmesi gerekir." dedi.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise mevcut kemer sıkma planlarını iş gücüne karşı bir "savaş ilanı" olarak nitelendirerek, ülkenin en yüksek maaş alan yönetim kurulundan faturayı çalışanlara kesmek yerine, ortak bir çözüm üretmesini beklediklerini dile getirdi.

Krizin geçmişi

Volkswagen, 30 Eylül'de krizle mücadele kapsamında IG Metall sendikası ile imzalanan çok sayıda şirket içi toplu iş sözleşmesini tek taraflı feshedeceğini duyurmuştu.

Şirket, mevcut ekonomik zorluklar nedeniyle çeşitli sözleşmelerin 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitireceğini açıklamıştı.

Fesih kapsamındaki sözleşmeler arasında, Almanya'daki ana fabrikalarda çalışan yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendiren, çalışma saatleri ve tatil ücretleri gibi hakları düzenleyen çatı sözleşmesi de yer alıyor.

Şirket, en son Eylül 2024'te benzer bir iptale gitmiş, o dönem zorunlu işten çıkarma olmaksızın, 35 bin istihdamın azaltılmasını içeren bir uzlaşı sağlanmıştı.

Volkswagen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arne Meiswinkel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki artan rekabetine dikkati çekerek, "Pazardaki bu değişimler yapısal ve derindir. Volkswagen'in maliyetlerini rekabetçi bir seviyeye getirmesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır." ifadesini kullanmıştı.

Meiswinkel, sendikanın yüzde 5'lik ücret artışı talebini de reddetmişti.

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinde

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi ile işçi temsilcileri arasındaki kemer sıkma ve işten çıkarma gerilimi, üretimi tamamen durdurabilecek kitlesel bir restleşmeye dönüşüyor.

Çinli üreticilerin yoğun rekabeti, gümrük vergilerinden kaynaklanan milyarlarca avroluk maliyetler ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin getirdiği yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalan Volkswagen, tarihinin en büyük yapılanma sürecini yürütüyor.

Şirket yönetimi, 2030 yılına kadar değer zincirinde 20 milyar avro, genel giderlerde ise 11 milyar avro ek tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Almanya'daki 4 fabrikanın kapatılması gündemde

Yapılanma sürecinde, şirket bünyesindeki Emden, Hannover, Zwickau ve Audi'nin Neckarsulm fabrikası olmak üzere Almanya'daki 4 büyük üretim tesisinin kapatılması gündemde bulunuyor.

Maliyet baskısını hafifletmek isteyen Volkswagen Yönetim Kurulu, dünya genelindeki 660 bin personelin maaşını 2030 yılına kadar dondurmayı planlarken, çalışma saatleri, tatil ücretleri ve ikramiyeleri yasal güvenceye alan 12 kurumsal toplu iş sözleşmesinden 10'unu da tek taraflı olarak feshetti.

Resmi müzakere takvimi belirlendi

Krizin çözümü için taraflar, iptal edilen sözleşmeler üzerindeki resmi müzakere takvimini de belirledi.

İlk resmi toplantı, geleceği tehlikede olan Emden fabrikasında 24 Kasım'da yapılacak; görüşmelere 15 Aralık'ta Zwickau'da devam edilecek.

Kaynak: AA
VolkswagenOtomobilAlmanyaEkonomiGüncelSon Dakika

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