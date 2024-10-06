İGA'dan Acil Durum Operasyonu Belgeseli - Son Dakika
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İGA'dan Acil Durum Operasyonu Belgeseli

İGA, kargo uçağının acil iniş operasyonunu belgeleyen filmi yayımladı.

06.10.2024 18:46
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 8 Mayıs'ta ön iniş takımları açılmadığı için gövdesi üzerine inen kargo uçağına yapılan acil durum operasyonunun belgeselini yayımladı.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yabancı bir kargo firmasına ait uçağın 07.54'te kule ile irtibata geçerek acil iniş istediği andan 08.17'de acil inişi esnasına kadar yapılan operasyondaki görüntülere yer verildi.

İngilizce seslendirmeli olarak hazırlanan 9 dakikalık belgeselde, kargo uçağının kule ile irtibata geçerek gövdesi üzerine iniş anlarının yanı sıra acil durum operasyonuna katılan yer ekiplerinin müdahale sırasındaki görüntülerine verildi.

8 Mayıs'ta Paris'ten İstanbul'a gelen yabancı bir kargo firmasına ait uçak, ön iniş takımlarının açılmadığını bildirerek acil durum ilan etmiş ve ardından ön iniş takımları kapalı vaziyete İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmişti. Pilotların yaralanmadan uçağı terk ettiği iniş sonrası havalimanı ekipleri özel bir operasyonla uçağı pistten kurtarmıştı.

Kaynak: AA

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