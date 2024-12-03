İGA\'dan Engellilere Özel Café Yanımda Etkinliği

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında engellilerin işlettiği "Cafe Yanımda" çalışanlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen etkinliğe, İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın ve İGA Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, TUM/TRU Üst Yöneticisi (CEO) Sadettin Cesur ile kafe çalışanları katıldı.

Aydın, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havalimanının tasarım aşamasından itibaren erişilebilirliği temel bir değer olarak benimsediklerini söyledi.

Engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalıştıklarını belirten Aydın, "Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen erişilebilirlik akreditasyonunu dünyada alan ilk havalimanı olduk." dedi.

Aydın, İstanbul Havalimanı'nda erişilebilirliği tüm engel grupları için sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Havalimanımızın tüm alanlarını engelli misafirlerimizle birlikte deneyimledik. Her bir temas noktasını iyileştirmek amacıyla onların geri bildirimlerini dikkate alıyoruz. Yolcularımızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri birlikte belirleyip, yeni hizmetleri beraber test ediyoruz. Unutmayalım ki erişilebilirlik sadece fiziksel engellerle sınırlı değil, zihinsel ve duyusal farklılıkları da kapsayan bir anlayıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak, kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor, bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz."

"İstanbul Havalimanı için 365 gün '3 Aralık' gibidir"

Yaman da erişilebilirlik alanında dünyanın önde gelen havalimanlarından biri olduklarını dile getirdi.

Kendileri açısından son derece önemli engelsiz ve erişebilir seyahati misafirlere sunmak için açıldıkları günden bugüne çalışmalara devam ettiklerine dikkati çeken Yaman, "İstanbul Havalimanı için 365 gün '3 Aralık' gibidir. 3 Aralık'ı her gün yaşayabilen, bu farkındalıkla operasyonlarını yöneten bir kurumun parçası olmaktan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yaman, Türkiye ve dünyada erişilebilirlik ödülüne sahip havalimanı olduklarını vurgulayarak, "Dün de Cumhurbaşkanımızın elinden erişilebilirlik ödülünü İGA İstanbul Havalimanı olarak aldık. Her birimizin birer engelli adayıyız. Bunu her daim zihnimizde tutarak, İstanbul Havalimanı var olduğu sürece erişilebilirlik alanında dünyada parmakla gösterilen havalimanı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cesur ise açıldığı günden beri 200 binden fazla misafiri ağırlayan "Cafe Yanımda"nın kendileri için çok özel bir proje olduğunu söyledi.

Kafenin değerli ekibinin yanlarında olduğunu göstermenin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Cesur, "İGA ile birlikte, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. 'Cafe Yanımda' projesi de bu vizyonumuzun somut bir örneği. Burada, sadece farklılıkların bir arada olduğu bir çalışma ortamı yaratmakla kalmadık, aynı zamanda bu bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını da destekledik." dedi.

Çalışanlar ziyaretten memnun kaldı

Kafe çalışanlarından Tuğba Atmaca, erişilebilir şekilde tasarlanan mekanda arkadaşlarıyla çalışmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Bugün misafir olarak ağırlanmak bizi gerçekten çok mutlu etti." diye konuştu.

Çalışanlardan Hasibe Coşkun ise burada çalışmanın kendisine hem maddi hem de manevi anlamda güç kattığını anlattı.

İGA'da müşteri deneyimi uzmanı olarak görev yapan görme engelli Sevda Yılmaz ise İstanbul Havalimanı'nda farklılaşan ihtiyaçlara odaklanarak, farklı segmentlere özel hizmetler tasarladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Her alanda erişilebilirliği önceliğe alan İstanbul Havalimanı'nda çalışma ortamının erişilebilirliği için çok önemli çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yolcu hizmetleri uzman yardımcısı Merve Köse ise yolcularla işaret diliyle iletişim kurduğunu kaydetti.

Köse, İstanbul Havalimanı'nda çalışmanın ayrıcalıklı hissettirdiğine dikkati çekerek, "Burada duyusal farklılıkları olan yolcularımıza destek oluyorum. İşaret dili eklenen farklı eğitimler sayesinde kendimi geliştirme fırsatı yakalıyorum." dedi.

Sese duyarlı izole yemek alanı

Proje, İstanbul Havalimanı'nda TUM ve İGA'nın işbirliğiyle sese ve kalabalığa duyarlı bireyler için izole yemek alanı, elektrikli tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu, işaret dili hizmeti veren dijital danışma kiosku, erişilebilir masa ve sandalyeleriyle farklı engel gruplarının ihtiyaçları göz önüne alınarak hayata geçirildi.

Özel gereksinimli misafirlere rahat ve konforlu yeme-içme deneyimi sunan kafeden elde edilen gelir, birçok farklı dernek ve vakfa bağışlanıyor.