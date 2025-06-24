İGDAŞ\'ta Mezuniyet Töreni: Gençler İş Hayatına Atıldı

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(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında mezun olan gençler için tören düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, "İGDAŞ gibi bir kurumda çalışmak büyük şans. Mezun arkadaşlarımız çok kıymetli bir kuruma adım atıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında mezun olan gençler için tören düzenlendi. Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Ömen, İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, Genel Müdür Yardımcısı Canan Soybakış ve eğitim programı katılımcısı öğrencilerle birlikte yapılan mezuniyet töreninde, gençlerin teknik eğitim süreçlerinde edindikleri deneyimler paylaşıldı.

"İş hayatına atılırken prangasız olmalılar"

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada duygularını paylaşan İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, "Bu proje benim için biraz nostalji oldu. Genç arkadaşlarımızı bütün kalbimle tebrik ediyorum. Zorlu koşullarda yüzde 50'si yurt dışına gitmeyi düşünen bir gençlikten söz ediyoruz. Böyle bir dönemde, İGDAŞ gibi bir kurumda çalışmak herkese nasip olmaz. Ama bu bir pranga değil, bir özgürlük olmalı. Hata yapmaktan korkmamalılar, irade koyabilmeliler. Bizler de yönetici olarak daha çok koçluk yapmalı, yol göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Gümüşdağ: İGDAŞ Türkiye'nin gururu"

İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ da törende yaptığı konuşmada, İGDAŞ'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "İGDAŞ vatandaşın çok bilmediği bir alanda en ucuz gazı sağlayan, çok kıymetli bir kurum. Bugün mezun olan genç arkadaşlarımıza tavsiyem; bu kurumun değerini bilin. Bülent Başkanımızın vizyonuyla kurulmuş bir eser burası. Altın bilezik gibi bir değer. Belki bu modeli başka iller de uygulamak isteyecek. Burada çalışan personelin donanımı örnek olacak düzeyde" dedi.

"Yalnızca mezuniyet değil, fırsat eşitliği"

İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Canan Soybakış, eğitim programının yalnızca teknik eğitim olmadığını vurgulayarak, "Bu program yalnızca mezuniyet değil, aynı zamanda fırsat eşitliğini ve toplumsal sorumluluğu da temsil ediyor. İstihdama doğrudan dokunan bir model geliştirdik. Bugün burada 20 genç arkadaşımızın mezuniyetini kutlarken bunun gururunu da yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler sahadan öğrendi"

Program kapsamında İGDAŞ'ta staj yapan Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esin Pantu, farklı birimlerde edindiği deneyimleri şu sözlerle paylaştı:

"Dokuz ay boyunca yapı denetim, acil kazı, şebeke, bakım alım ve gaz açma birimlerinde çalıştım. En çok ilgimi çeken şebeke bakım ve onarım oldu. Bu alanda kadınların daha çok yer alabileceğini gördüm. Üniversiteye girersem mühendislik okumak istiyorum. İGDAŞ'ta çok iyi yerlere gelmeyi umuyorum."

Öğrencilerden Berat Güven ise, "Tesisat teknolojisi bölümündeyim. Açıkçası staj yapacağımı bile bilmiyordum. Sürpriz oldu ama geleceğimi açtı. Şeflerime ve İGDAŞ'a teşekkür ederim. Kaynak yaptım, sayaç söktüm, çelik hat çektik. Artık bir geleceğim olduğunu hissediyorum" dedi.