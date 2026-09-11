Iğdır'a idare mahkemesi kuruldu, yargı çevresi mülki sınırlar oldu

Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu.

Adalet Bakanlığının, Iğdır İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu ve yargı çevresi "Iğdır'ın mülki sınırları" olarak belirlendi.