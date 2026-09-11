Iğdır'a idare mahkemesi kuruldu, yargı çevresi mülki sınırlar oldu
Adalet Bakanlığının Iğdır İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu ve yargı çevresi Iğdır'ın mülki sınırları olarak belirlendi.
Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu.
Adalet Bakanlığının, Iğdır İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu ve yargı çevresi "Iğdır'ın mülki sınırları" olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Iğdır'a idare mahkemesi kuruldu, yargı çevresi mülki sınırlar oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?