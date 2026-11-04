Iğdır'da 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için meralara gölgelik ve suluk kuruldu - Son Dakika
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Iğdır'da 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için meralara gölgelik ve suluk kuruldu

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Iğdır\'da 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için meralara gölgelik ve suluk kuruldu
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Iğdır\'da 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için meralara gölgelik ve suluk kuruldu
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Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvanın yaz sıcaklarından korunması ve suya daha rahat ulaşması için dağlık meralara gölgelik ve suluk yerleştirildi. Son 5 yılda 92 gölgelik ile 650 suluğun yapıldığı projeyle et ve süt üretiminde yüzde 30 artış bekleniyor.

Iğdır'da küçükbaş hayvanların kavurucu yaz sıcaklarında serinleyip su ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla dağlık meralara gölgelik ve suluklar yerleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Iğdır'da üretimin desteklenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Hava sıcaklığının yaz aylarında 40 dereceye kadar çıktığı bölgede, küçükbaş hayvanların sıcaktan korunması ve suya daha rahat ulaşabilmesi amacıyla dağlara gölgelik ve suluk yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen proje kapsamında son 5 yılda 92 gölgelik ile 650 suluk yapılarak bölge çiftçilerinin hizmetine sunuldu.

Belirli bölgelere kurulan bu mola noktalarıyla küçükbaş hayvanların et ve süt üretiminde yüzde 30 artış bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, bölgedeki üretimin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın Iğdır için önemli gelir kaynağı olduğunu belirten Tingiş, "2026 yılı içerisinde 14 gölgelik, 200 suluk, 2025 yılı içerisinde ise 28 gölgelik ve 105 suluk yaptık. Son 5 yılda ise 92 gölgelik, 650 suluk yaptık." dedi.

"2027'de ücra köylerin de altyapılarını güçlendirmeye çalışacağız"

Projenin özellikle dağ köylerinde uygulandığını anlatan Tingiş, "Özellikle Tuzluca ilçemizin dağ köylerinde ve merkeze bağlı dağ köylerimizde küçükbaş üreticilerimizin gölgelik ve suluk ihtiyacını bu projemiz kapsamında sağlamaktayız. 2027 yılı içerisinde de bu projelerimizle ücra olan köylerimizin gerekli imkanlarını sağlamaya, altyapılarını güçlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Küçükbaş ve büyükbaş ile mera hayvancılığından minimum maliyetle maksimum verimliliği sağlayabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalıştıklarını vurgulayan Tingiş, şunları kaydetti:

"Hayvanların yaklaşık 10-12 kilometre gibi bir yol katederek su ve gölge şartlarına gitmeleri gerekiyor. Bu da hayvanların zayıflamalarına neden oluyordu. Şu an meraların ortasına yapmış olduğumuz gölgelik ve suluklar sayesinde özellikle yaz dönemi sıcak havalarda hayvanlar sularını içip gölgeliklerin altında konaklayabiliyor. Bu da hayvanların et ve süt randımanında müthiş bir gelir sağlıyor."

Kaynak: AA
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