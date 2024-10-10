Iğdır'da 2015'teki Bombalı Saldırıyla İlgili 8 Gözaltı - Son Dakika
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Iğdır'da 2015'teki Bombalı Saldırıyla İlgili 8 Gözaltı

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Iğdır'da 2015 yılında Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, patlayıcı için 5 ton gübre temin ettiği belirlendi. Olayla bağlantılı olarak DEM Parti il binasında da arama yapılıyor.

10.10.2024 08:49
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IĞDIR'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.'nin patlayıcıya 5 ton gübreyi temin ettiği belirlendi.

DEM PARTİ BİNASINDA ARAMA

Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor. Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak'ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.

Iğdır\'da 2015\'teki Bombalı Saldırıyla İlgili 8 Gözaltı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Iğdır'da 2015'teki Bombalı Saldırıyla İlgili 8 Gözaltı - Son Dakika
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