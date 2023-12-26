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Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da yapılan operasyonda, Türkiye-İran sınırında yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Iğdır\'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı
26.12.2023 - 10:41,
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Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Türkiye- İran sınırında yürüttükleri çalışmada yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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