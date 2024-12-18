Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Molotoflu Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Molotoflu Saldırı: İki Tutuklama

Iğdır\'da AK Parti İl Başkanlığı\'na Molotoflu Saldırı: İki Tutuklama

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan molotoflu saldırıda, gözaltına alınan iki kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:19
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IĞDIR'da AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan molotoflu saldırıda gözaltına alınan M.B. (18) ve O.Y. (18) tutuklanırken, Ö.K. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin de saldırı anını cep telefonu kamerası ile kaydettikleri belirtildi.

Olay, 14 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

İKİSİ TUTUKLANDI; KENDİLERİ DE CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETMİŞ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanıp, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Iğdır Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında; AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen kundaklama olayı ile ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri M.B., O.Y., Ö.K. kısa süre içerisinde yakalanarak gerekli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şahısların olayı gerçekleştirdiği anı telefon ile kayıt altına aldıkları ve bizzat gerçekleştirdikleri tespit edilmiş olup 18 Aralık 2024 Çarşamba günü şüpheli şahıslardan Ö.K. hakkında sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş; M.B. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

FOTOTĞRAFLI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Molotoflu Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika

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