Iğdır\'da çatı katında 216 şişe kaçak içki ve 70 paket sigara ele geçirildi

Iğdır'da çatı katında 216 şişe kaçak içki ve 70 paket sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki bir evin çatı katına polisin 10 Ekim'de düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlandığı değerlendirilen 216 şişe kaçak içki ile 70 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
IĞDIR'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı evin çatı katında, kaçak olduğu belirtilen 216 şişe içki ile 70 paket sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri planlı saha çalışmaları sonucunda, Topçular Mahallesi'nde 1 evin çatı katında kaçak içki depolandığı bilgisine ulaştı. Kaçak içkilerin, yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlandığının değerlendirilmesi üzerine 10 Ekim'de adrese operasyon yapıldı. Evdeki aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe içki ile 70 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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