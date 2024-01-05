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Iğdır'da Çocuklara Doğa Koruma Eğitimleri Veriliyor - Son Dakika
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Iğdır'da Çocuklara Doğa Koruma Eğitimleri Veriliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğü, çocuklara yönelik doğa koruma eğitimlerine devam ediyor. Anaokulu ve kreşleri ziyaret eden DKMP yetkilileri, öğrencilere doğa korumayla ilgili eğitimler veriyor. Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki kuş çeşitliliği hakkında bilgilendirme yapılan çocuklara, doğayı koruma hakkında çizgi film izletiliyor. Sunumun ardından çocuklar, kuşların çizimlerinin yer aldığı resimleri boyuyor. Bu etkinlikle çocukların doğaya ve çevreye olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Iğdır\'da Çocuklara Doğa Koruma Eğitimleri Veriliyor
05.01.2024 - 16:47,
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğünün çocuklara yönelik doğa koruma eğitimleri devam ediyor.

DKMP yetkilileri, anaokulu ve kreşleri ziyaret ederek öğrencilere doğu korumayla ilgili eğitimler veriyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki kuş çeşitliliği hakkında bilgilendirme yapılan çocuklara, doğayı koruma hakkında çizgi filim izletildi.

Sunumun ardından çocuklar, kuşların çizimlerinin yer aldığı resimleri boyadı.

Etkinlikle çocukların doğaya ve çevreye olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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