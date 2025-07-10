Iğdır'da Doğa Tırmanışı: Küp Gölü'ne Yürüyüş - Son Dakika
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Iğdır'da Doğa Tırmanışı: Küp Gölü'ne Yürüyüş

10.07.2025 12:04
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Iğdır Valisi ve Emniyet Müdürü, doğa tutkunlarıyla Küp Gölü'ne tırmanış yaptı, bölgenin potansiyeli vurgulandı.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, doğa tutkunlarıyla 3 bin 500 rakımdaki Küp Gölü'ne tırmanış yaptı.

Türkiye'nin en doğusundaki, Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, son zamanlardaki huzur ortamıyla doğa tutkunları, dağcılar ve maceraseverlerin rotası arasında yer alıyor.

Eteklerinden zirvesine birçok spor dalına olanak sağlayan ve barındırdığı birbirinden farklı doğal güzellikleriyle ilgi çeken Ağrı Dağı'nın 3 bin 500 metresinde, dağın zirvesindeki buzların erimesiyle oluşan Küp Gölü bulunuyor.

Bölgenin en önemli doğa turizm alanlarından olan Küp Gölü'ne ve Ağrı Dağı'nın turizm potansiyeline dikkati çekmek için Iğdır Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ortak çalışma yaptı.

Vali Turan ve İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, doğa tutkunu 40 kişilik grupla bölgeye tırmanış yaptı.

"Güvenlik yollarıyla Ağrı Dağı'nı bir gerdan gibi bezedik"

Vali Ercan Turan, AA muhabirine, yaklaşık 4 saat süren yürüyüşün ardından 40 kişilik ekiple birlikte Küp Gölü'ne vardıklarını söyledi.

Göle çıkarken yapılan tırmanışın eğlenceli bir parkur sunduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Oldukça keyifli bir parkurdu. Ara ara dinlenme noktalarımız da vardı. Yaklaşık 11 kilometre kadar geldik. Kuş bakışı 5 kilometre gözüküyor ama 11,5 kilometre geldik. Son derece keyifli, dinlendirici bir yolculuktu. Tabii doğal güzellikleri, bitki örtüsü, hayvan varlığı, jeomorfolojik oluşumları görülmeye değer. Çok muazzam bir yayla. Potansiyelini açığa çıkarmak için güvenlik yollarıyla Ağrı Dağı'nı bir gerdan gibi bezedik. Bunun dışında arıcılık faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri için de güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tematik turizm açısından Iğdır'ımız son derece zengin. Bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek ve bir farkındalık oluşturmak için ekibimizle beraber yaklaşık 40 kişilik bir ekiple bugün tırmanış gerçekleştirdik."

Turan, Iğdır ve Ağrı Dağı'nın turistik potansiyellerini tanıtmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu güzellikleri tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Bu konuda yatırım yapmak isteyen yatırımcı arkadaşlarımız ile doğa tutkunlarını, sporseverleri de Iğdır'ımıza bekliyoruz. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Küp Gölü görülmeye değer, ağustos ayında bu gölde yüzülebiliyor da. Çeşitli amaçlarla burada endemik bitki türlerini de inceliyoruz. Üniversitemizde de çok güzel çalışmalarımız var. Tüm Türkiye'deki hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı Iğdır'ı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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