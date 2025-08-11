Iğdır'da Erozyon Eğitimi Başladı - Son Dakika
Iğdır'da Erozyon Eğitimi Başladı

11.08.2025 13:50
Iğdır'da erozyon ve arazi tahribatı üzerine eğitim programı düzenlendi, çevre bilincine vurgu yapıldı.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Iğdır Ekosisteminde Erozyon ve Arazi Tahribatı Eğitimi" başladı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde yapılan eğitime, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Çölleşeme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mahmut Gültekin ile ilgili kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

Kentte, üç gün sürecek ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, ekosistem yönetimi, erozyonla mücadele ve arazi tahribatının önlenmesine yönelik güncel yaklaşımlar ele alınacak.

Iğdır Valisi Ercan Turan, eğitimde yaptığı konuşmada, Iğdır'ın verimli toprakları ve doğal zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, çevre bilincine ve israf konusuna dikkati çekti.

Turan, Ağrı Dağı'nın sert kayalık yapısına ve zirvesindeki buzullara rağmen eteklerinde su kaynağı bulunamamasının ilginç bir durum olduğunu belirterek, "Jilet gibi keskin karlar var ama sünger gibi tüm suyu aşağıya, Iğdır Ovası'nın tabanına veriyor. Bu da ovamıza bereket olarak dönüyor. Aynı zamanda Aras Nehri gibi kadim bir değerimiz de var." dedi.

Çevre felaketlerine ve küresel krizlere de değinen Turan, yaşanan sıkıntıların temelinde insanın doğaya ve kendisine yabancılaşmasının yattığını söyledi. Turan, "Toplumdaki yerimizi, çevremizi ve bu dünyaya niçin geldiğimizi unutuyoruz. Ormanlar bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yanıyor ve dünya kaotik bir düzene sürükleniyor. Kur'an-ı Kerim'de 'Allah göğü yükseltti ve bir mizan, bir denge koydu. Sakın o ölçüde haddinizi aşmayın.' buyuruluyor. Ama biz bu dengeyi bozarsak, bugün yaşadığımız felaketlerle karşı karşıya kalırız." şeklinde konuştu.

Su israfına da dikkati çeken Vali Turan, bu konuda herkesten duyarlılık istedi.

"Türkiye'de küresel iklim değişikliği daha şiddetli hissediliyor"

Çölleşeme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras da küresel iklim değişikliğinin dünyada şiddetli başladığına dikkati çekti.

Küresel ısınmanın Türkiye'ye etkilerinden bahseden Aras, şunları kaydetti:

"Türkiye'de küresel iklim değişikliği daha şiddetli hissediliyor. Ülkemizde geçen sene son 50 yıldan, bu yılda yine uzun yıllardan beri en sıcak bir dönemi yaşadık. Dolaysıyla, iklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklarda bir artış, yağışlarda bir azalma ve bu da öncelikle kuraklık, kuraklıkla birlikte çölleşme. Dolaysıyla biz bu etkileri azaltmak için çalışma yürütmek durumundayız. Genel müdürlüğümüz bu kapsamda çalışma yürütmektedir."

"Geleceğimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıyayız"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel de erozyonun yalnızca yerel değil, ulusal ölçekte ciddi bir çevresel sorun olduğunu vurguladı.

Gürel, "Rüzgar erozyonu, özellikle Iğdır ili Aralık ilçesi sınırları içerisinde yer alan rüzgar erozyonu sahası, çölleşmeye en açık alanlardan biri olarak bilimsel literatürde yerini almış ve uzun yıllardır araştırmaların odağında olmuştur. Aralık rüzgar erozyonu sahası, kurak iklim koşulları, gevşek toprak yapısı, vejetasyon eksikliği ve yanlış arazi kullanımı gibi nedenlerle, doğal kaynaklarımızın giderek yitirilmesine neden olan bir bölgedir. Topraklarımızın üst katmanlarının her yıl tonlarca miktarda rüzgarla taşındığı bu sahada, sadece verimli tarım topraklarımızı değil, geleceğimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

Iğdır Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla bu sahada yürütülen bilimsel araştırmalar ve projelerin, bu ekosistemin hassasiyetini gözler önüne serdiğini anlatan Gürel, üniversite bünyesinde "2019-2020 yıllarında, Aralık-Iğdır rüzgar erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve haritalanması" ve " 2019-2022 yıllarında, Iğdır-Aralık ve Iğdır Havaalanı rüzgar erozyon sahalarında rüzgar erozyon ölçümleri ile sediment taşınım miktarının belirlenmesi" konulu projeler yürütüldüğünü kaydetti.

Araştırmaların sonuçları aktaran Gürel, şöyle devam etti:

"Açıkça göstermektedir ki önlem alınmazsa Aralık bölgesinde rüzgar erozyonu, tarım arazilerini, yerleşim alanlarını ve biyolojik çeşitliliği tehdit etmeye devam edecektir. Ancak sevindirici olan şudur ki doğru toprak yönetimi, bitkilendirme, rüzgar kıran tesisler ve sürdürülebilir arazi planlamasıyla bu süreci yavaşlatmak, hatta tersine çevirmek mümkündür.

Bu noktada biz üniversiteler olarak yalnızca bilim üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel farkındalık oluşturmak ve kamu politikalarına yön vermekle de sorumluyuz. Üniversitemiz, bu konuda gerçekleştirdiği saha çalışmaları, envanter analizleri ve çözüm önerileriyle hem yerel yönetime hem de merkezi otoriteye rehberlik etmeyi sürdürecektir."

Kaynak: AA

