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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 23:45,  Güncelleme: 23:46
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IĞDIR'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır'ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki 06 CRR 751 plakalı özel otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden 64 AB 137 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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