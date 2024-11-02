Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Ş.T. yönetimindeki 34 RY 9747 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesinden geçerken Köprübaşı köyü çıkışındaki köprü bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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