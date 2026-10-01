Iğdır'da korkuluklara sıkışan engelli kişiyi itfaiye kurtardı, kimliği bulunamadı - Son Dakika
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Iğdır'da korkuluklara sıkışan engelli kişiyi itfaiye kurtardı, kimliği bulunamadı

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Iğdır\'da korkuluklara sıkışan engelli kişiyi itfaiye kurtardı, kimliği bulunamadı
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Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında merdiven korkuluklarına sıkışan engelli kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen engelli kişinin kimliğinin tespiti için polis çalışma başlattı.

IĞDIR'da merdiven korkuluklarına sıkışan engelli kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin merdiven korkuluklarına sıkıştığı ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, korkuluklara sıkışan kişinin engelli olduğunu ve üzerinde kimlik bulunmadığını belirledi. İtfaiye personelinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, kimlik tespiti için çalışma başlatırken; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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