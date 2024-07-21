Iğdır'da Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı elde eden öğrenci - Son Dakika
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Iğdır'da Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı elde eden öğrenci

Iğdır'da yaşayan Hatice Kübra Güneş, 2019'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak büyük bir başarı elde etti. Bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı. Güneş, eğitimine İstanbul'da devam ediyor ve işletme alanında eğitim almayı hedefliyor. Ailesi, Hatice Kübra'nın disiplinli çalışma ve ders disiplininden kopmama özelliği sayesinde bu başarıyı elde ettiğini belirtiyor. Iğdır ve Doğu Anadolu Bölgesi için uzun zamandır yakalanamayan bir başarıyı temsil eden Hatice Kübra Güneş, ailesi ve şehri için gurur kaynağı olmuştur.

21.07.2024 12:51
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Iğdır'da 2019'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Hatice Kübra Güneş, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da (YKS) elde ettiği Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan, Iğdır Devlet Hastanesi hemşirelerinden Selma Güneş ile Iğdır Haydar Aliyev Lisesi coğrafya öğretmeni Hüseyin Güneş'in kızı Hatice Kübra, LGS sınavındaki başarısının ardından eğitim gördüğü İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Sıkı bir şekilde sınava hazırlanan Güneş, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 18'incisi olarak hem ailesine hem de şehrine gurur yaşattı.

Üniversite tercih aşamasında olan Hatice Kübra, işletme alanında eğitimini sürdürmek istiyor.

Başarılarıyla sürekli ailesinin göğsünü kabartan Hatice Kübra Güneş, AA muhabirine, 2019'da LGS sınavının ardından İstanbul yolculuğunun başladığını, şimdi de yeni bir yolculuğun arifesinde olduğunu söyledi.

Güneş, "Bu başarımı disiplinli olarak çalışmama bağlıyorum ama en önemlisi de ortaokul yıllarımda bu temelimi oturtmuştum. 12. sınıfta da çalışma ritmimi aksatmadan sürdürdüm ve bugün bu başarıyı da elde ettim." dedi.

"Günlük ders çalışma saatimi ben belirliyordum"

Günlük ders çalışma ritminin o günkü performansına bağlı olarak sürdürdüğünü anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Her gün sabit ders çalışma saatim olmuyordu çünkü verimli olabilecek şekilde günlük ders çalışma saatimi ben belirliyordum. Gününe göre bazı günler 5 saat çalışıyordum, bu bazen 8-10 saate kadar çıkabiliyordu. Yani çok yorgun düştüğümde konu dağılınca ders çalışmayı bırakarak dinleniyordum. Daha net karar vermedim ama işletme okumayı ve bu alanda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum."

Baba Hüseyin Güneş de kızının ilk ve ortaokul yıllarından bu yana çok planlı ve programlı bir öğrenci olduğunu belirtti.

"Kızım çok hırslı, istediği bir şeyi elde edene kadar pes etmeden kovalıyordu, bilmediği bir konu ve eksiği olduğunda onu dersin başından kaldırıp gezmeye götüremiyorduk. Önündeki problemi çözdüğünde ancak rahatlıyordu. Bugün de onun meyvesini topladı." diyen Güneş, çocuğunun başarısının tek sırrının planlı ve programlı çalışma ile ders disiplininden kopmaması olduğunu anlattı.

"Şimdiye kadar böyle bir başarı çok duymadım"

Iğdır ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin uzun zamandır yakalayamadığı bir başarıyı kızının gerçekleştirdiğini vurgulayan Güneş, "LGS sınavında Türkiye birincisi çıkmış, YKS sınavında 18. olmak az sayılacak bir başarı değil. Ben 30 yılı geride bırakan bir öğretmenim ve şimdiye kadar böyle bir başarı çok duymadım. Bu da Hatice sayesinde mümkün oldu. Bu nedenle kızım olduğu için değil bir Iğdırlı olarak, Doğu Anadolulu ve Türkiyeli olarak kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Anne Selma Güneş de kızına, bu mutluluğu ailesine yaşattığı için teşekkür etti.

Hatice'nin bu başarısında ilk, orta ve lisedeki öğretmenlerinin de çok büyük katkısının bulunduğunu dile getiren Güneş, "Onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sınava Hatice ile 3 milyona yakın insanımız girdi. Her ne kadar sayısal bir değer olsa da nitelik olarak sınava giren pek çok öğrencimizin farklı yeteneklerinin olduğunu gördük. Onlar da bilgi ve becerileriyle, nitelikleriyle gönlümüzün birincileridir, gönlümüzün değerli çocuklarıdır. Hepsini kutluyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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