Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziya Koparan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziya Koparan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziya Koparan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika
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