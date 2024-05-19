Iğdır'da öğretmenler 19 Mayıs'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da öğretmenler 19 Mayıs'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Iğdır\'da öğretmenler 19 Mayıs\'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Iğdır'da Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen öğretmenler, Üçkaya Vadisi'nde İstiklal Marşı okuyarak şehitler için dua etti. Etkinlik, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği vatanı koruma amacıyla gerçekleştirildi.

19.05.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da öğretmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi'nde 19 kilometrelik doğa yürüyüşü planladı.

Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen 27 öğretmen, vadideki Üçkaya Gölü'nün yanındaki tepenin zirvesinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu, şehitler için dua etti.

MEB AKUB üyesi Serkan Üç, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bugünü anmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Üç, "Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu vatanı korumak için biz de o meşaleyi devraldık ve bizden sonraki gençliğe devredeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs, Gençlik, Iğdır, Spor, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da öğretmenler 19 Mayıs'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 14:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da öğretmenler 19 Mayıs'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement