Iğdır'da Silahlı Kavga: 21 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da 3 gün önce çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karakuyu köyünde 11 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 21 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında "Kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Köyde yaşayan Çakmaz ile Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet ile Mehmet Temel hayatını kaybetmişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?