Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçunu işlediği iddiasıyla U.T. ile E.Ş'yi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan U.T, tutuklandı, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.