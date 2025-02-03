Iğdır'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Güncel

Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticareti ve silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.