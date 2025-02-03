Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticareti ve silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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