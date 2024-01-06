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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda Kılıçgaga Kuşlarının Beslenme Anları - Son Dakika
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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda Kılıçgaga Kuşlarının Beslenme Anları

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kılıçgaga kuşlarının beslenme anlarını gözler önüne seriyor. Bölge, yerel ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yaparak kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası haline geliyor. Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte sulak alana gelen kılıçgaga kuşları, beslenirken kameralar tarafından görüntülendi.

Iğdır\'daki Karasu Sulak Alanı\'nda Kılıçgaga Kuşlarının Beslenme Anları
06.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:27
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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgaga kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan sulak alan, birçok türden yerel ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bölge, her mevsim kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası oluyor.

Kuzeyde havaların soğumasıyla sulak alana gelen türler arasında, kılıçgaga (recurvirostra avosetta) da yer alıyor.

Kılıçgaga kuşları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.

Kaynak: AA
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