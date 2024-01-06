Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgaga kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan sulak alan, birçok türden yerel ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bölge, her mevsim kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası oluyor.

Kuzeyde havaların soğumasıyla sulak alana gelen türler arasında, kılıçgaga (recurvirostra avosetta) da yer alıyor.

Kılıçgaga kuşları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.