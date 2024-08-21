Iğdır'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı - Son Dakika
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Iğdır'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı

Iğdır\'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı

Iğdır'dan Trabzona giden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

21.08.2024 13:50
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IĞDIR'dan Trabzona giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada yaralanan 2'si ağır 14 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Iğdır'a bağlı Çalpala köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır terminalinden hareket eden Hüseyin Sofu (59) yönetimindeki 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü Çalpala köyü yakınlarından sürücünün kontrolünden çıkarak önce boş su kanalına ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ekipler, otobüsteki yaralıları çıkararak ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Ekiplerin çalışması sonucu 2'si ağır 14 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili trafik ekiplerine bilgi veren sürücü Hüseyin Sofu, önüne bir çocuk ve köpeğin çıktığını ileri sürerek onlara çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Özkan AYDIN IĞDIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Iğdır'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı - Son Dakika
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