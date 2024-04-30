Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler Filistin'e destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler Filistin'e destek verdi

Iğdır Üniversitesi\'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler Filistin\'e destek verdi

Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi, polislerin uyguladığı şiddeti kınadı.

30.04.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi, polislerin uyguladığı şiddeti kınadı.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü girişinde toplanan öğrenci ve akademisyenler, Türkiye-Filistin bayrakları ile İngilizce ve Türkçe hazırlanmış "Filistin'de soykırım var", "Bebek katili İsrail", "Özgür Gazze" gibi yazılı dövizler açtı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da katıldığı programda, Filistinliler için dualar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Nurullah Özgün, geçen 6 ayda 14 bin 695'i çocuk, 9 bin 670'si kadın olmak üzere 34 bin 456 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 77 bin 575 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Dünyadaki vicdan, ahlak ve erdem sahibi insanların çığlığıdır. Her ne kadar Gazze eylemlerine katılan öğrenciler orantısız güçle, uzaktan eğitim kararlarıyla bastırılmaya çalışılsa da barıştan, huzurdan, adaletten ve insan haklarından yana olanların sesini kısmayı kimse başaramayacaktır." diyen Özgün, Iğdır Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Özgün, şunları kaydetti:

"Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Dünyada mazlum Filistin halkının sesi olan tüm akademisyen ve öğrencilerimize gerek sosyal medya üzerinden gerekse mail yoluyla destek mesajlarımızı ulaştıracağız. Bu noktada uluslararası akademik camiayı da İsrail vahşetine karşı durmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Iğdır Üniversitesi, Filistin, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler Filistin'e destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler Filistin'e destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement