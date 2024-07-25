Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'nda faaliyetleri izne bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'nda faaliyetleri izne bağladı

Iğdır Valiliği, büyük ve küçük Ağrı Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı. Dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve temel ilk yardım belgesine sahip bir personel bulundurma zorunluluğu getirildi. Faaliyetler için bildirim yapacak gruplar, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalı ve belirli standartlara uygun teçhizat ve malzemeler bulundurmalıdır. Valilik, meteorolojik risklerin arttığı durumlarda dağa tırmanışı kapatabileceği veya faaliyetleri durdurabileceği belirtildi.

25.07.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği, büyük ve küçük Ağrı Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tırmanış faaliyeti sırasında dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Büyük ve küçük Ağrı dağlarında turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olması gerektiği belirtilen açıklamada, Iğdır sınırlarındaki bölgeye gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bildirimde bulunması gerektiği kaydedildi.

Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlar için en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları istenen açıklamada, "Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günü birlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/ vasi izin belgeleri olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır. Bölgelerde faaliyet yapanlar, faaliyetin türü, zamanı, mevsim şartları, irtifasına göre standartlara uygun teçhizat teknik araçlar ve giyim kuşam malzemelerini bulunduracaktır. İfa edilecek faaliyetler esnasında acil durumlar için gerekli olabilecek ilk yardım malzemeleri ve kişisel kurtarma malzemelerini bulundurmak zorundadır." denildi.

Yürütülecek faaliyet için Valilik makamının meteorolojik uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Valiliğin meteorolojik risklerin arttığını gördüğü anda tüm dağı veya belli bölgeleri tırmanışa kapatabileceği veya devam eden faaliyetleri durdurabileceği bildirildi. Meteorolojik koşulların risk oluşturduğu zamanlarda yapılacak faaliyetlerin Valilik özel iznine tabi olacağı ifade edilerek, "Doğal yapı, orman, akarsu, nehir ve göller, çevre, jeolojik oluşumlar ve yaban hayatına zarar verecek faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Daha önceden belirlenmiş rotaların kullanılmasına özen gösterilecektir. Bilinen rota dışında yapılacak faaliyetler için faaliyet öncesinde, Iğdır Valiliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilecektir. Turizm amaçlı gelen kişi ve gruplar da bildirimlerini Iğdır Milli Parklar Müdürlüğüne, Iğdır Valiliğine yapacaklardır. Mesai saatleri dışında ise İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilecektir." açıklamasında bulunuldu.

"Yanlış ya da yanıltıcı ihbarda bulunanlar hakkında adli işlem yapılacaktır"

Dağcılık Federasyonunun, spor kulüplerinin, STK veya grupların onaylanmış faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinliğin yeri, amacı ve tarihi faaliyetten 10 gün önce resmi yazıyla, kafile listeleriyle birlikte ilgili makamlara bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanlış ya da yanıltıcı ihbarda bulunanlar hakkında adli işlem yapılacaktır. Olası bir kaza durumunda yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlara uyulmadığının, kaza geçirenlerin sağlık kuruluşundaki muayene bulguları ile ihbar içeriklerinin çelişkili olduğunun yanlış veya yanıltıcı ihbarda bulunulduğunun tespiti durumunda sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacaktır. Genel emir kapsamı içerisindeki hususlara uymayan şahıs, firma vb. kişi veya kurumlara ait tutanaklar ilgili jandarma veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince tanzim edilecek, cezai işlemler mülki amir onayına sunulacaktır."

Kaynak: AA

Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı, Iğdır, Spor, Ağrı, Doğa, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'nda faaliyetleri izne bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'nda faaliyetleri izne bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement